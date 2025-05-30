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Коммерсантъ FM
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«Союзники у России сложные»

Дмитрий Дризе — об обвинениях СВР в адрес Сербии

Александр Вучич обещает не допускать поставку сербских снарядов Украине. По словам президента республики, он будет блокировать соответствующие сделки. Ранее Служба внешней разведки России обвинила сербские оборонные компании в продаже боеприпасов Киеву через европейских посредников. В Совете федерации призвали провести по этому поводу тщательное расследование. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что отношения Москвы и Белграда существенно ухудшатся.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Служба внешней разведки Российской Федерации обвинила оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине. Это происходит вопреки провозглашенному официальным Белградом нейтралитету в отношении военного конфликта. Как отмечается в сообщении СВР, сербский военпром пытается выстрелить России в спину. Снаряды передаются Киеву через посредников, в том числе с помощью фальшивых сертификатов. Политическая реакция из Москвы также последовала, в частности, в Совете федерации заявили, что обвинения серьезные и нуждаются в проверке.

Вучич заявил, что Сербия не поставляет снаряды Украине

Между тем подобная информация никогда не была большим секретом. Ровно год назад об этом написала газета Financial Times. Называлась сумма указанных выше контрактов — €800 млн. Более того, Александр Вучич тогда данный факт признал. По словам президента республики, Сербия располагает большими запасами в арсеналах еще со времен Югославии, и она действительно их продает неким западным компаниям. Такие сделки входят в программу экономического возрождения страны. А уж куда вооружение потом попадает, в Белграде знать не обязаны. В Кремле тогда обещали разобраться с этим вопросом в контакте с «нашими сербскими друзьями». При этом следует отметить, что в пресс-релизе СВР речь идет все-таки не об официальной власти, а о сербском оборонпроме.

Как Евросоюз усиливал давление на президента Сербии

Как известно, Вучич 9 мая был в Москве на праздновании Дня Победы. Руководство Евросоюза по этому поводу высказывалось крайне негативно в том ключе, что это может затормозить интеграцию Сербии в ЕС. Однако глава страны пренебрег этими угрозами, посетил Россию и даже сделал памятное селфи на Красной площади вместе со словацким премьером Робертом Фицо. Все бы хорошо, но по возвращении домой Вучич заявил, что членство в Европейском союзе для него и его страны — абсолютный приоритет и коллеги должны отнестись к его поступкам с пониманием. Еще можно напомнить, что в Сербии проходили протесты, то есть положение президента нельзя назвать совсем уж устойчивым. От выводов по традиции воздержимся.

Однако что-то подсказывает, что главе государства предлагается определиться, с кем идти дальше и какую политику проводить.

При этом не секрет, что союзники у России сложные, но в общем и целом их не так уж и много, тем более в Европе. Тем временем сам Александр Вучич уже отреагировал на информацию СВР и обещал блокировать поставки снарядов, если узнает, что они направляются на Украину. Как было сказано выше, речь идет не об официальном Белграде, а о неких оборонных компаниях, которые, грубо говоря, подставляют президента страны. И он с этим, конечно же, разберется.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Дмитрий Дризе

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