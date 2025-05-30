«Союзники у России сложные»

Александр Вучич обещает не допускать поставку сербских снарядов Украине. По словам президента республики, он будет блокировать соответствующие сделки. Ранее Служба внешней разведки России обвинила сербские оборонные компании в продаже боеприпасов Киеву через европейских посредников. В Совете федерации призвали провести по этому поводу тщательное расследование. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается, что отношения Москвы и Белграда существенно ухудшатся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Служба внешней разведки Российской Федерации обвинила оборонные предприятия Сербии в поставках боеприпасов Украине. Это происходит вопреки провозглашенному официальным Белградом нейтралитету в отношении военного конфликта. Как отмечается в сообщении СВР, сербский военпром пытается выстрелить России в спину. Снаряды передаются Киеву через посредников, в том числе с помощью фальшивых сертификатов. Политическая реакция из Москвы также последовала, в частности, в Совете федерации заявили, что обвинения серьезные и нуждаются в проверке.

Между тем подобная информация никогда не была большим секретом. Ровно год назад об этом написала газета Financial Times. Называлась сумма указанных выше контрактов — €800 млн. Более того, Александр Вучич тогда данный факт признал. По словам президента республики, Сербия располагает большими запасами в арсеналах еще со времен Югославии, и она действительно их продает неким западным компаниям. Такие сделки входят в программу экономического возрождения страны. А уж куда вооружение потом попадает, в Белграде знать не обязаны. В Кремле тогда обещали разобраться с этим вопросом в контакте с «нашими сербскими друзьями». При этом следует отметить, что в пресс-релизе СВР речь идет все-таки не об официальной власти, а о сербском оборонпроме.

Как известно, Вучич 9 мая был в Москве на праздновании Дня Победы. Руководство Евросоюза по этому поводу высказывалось крайне негативно в том ключе, что это может затормозить интеграцию Сербии в ЕС. Однако глава страны пренебрег этими угрозами, посетил Россию и даже сделал памятное селфи на Красной площади вместе со словацким премьером Робертом Фицо. Все бы хорошо, но по возвращении домой Вучич заявил, что членство в Европейском союзе для него и его страны — абсолютный приоритет и коллеги должны отнестись к его поступкам с пониманием. Еще можно напомнить, что в Сербии проходили протесты, то есть положение президента нельзя назвать совсем уж устойчивым. От выводов по традиции воздержимся.

Однако что-то подсказывает, что главе государства предлагается определиться, с кем идти дальше и какую политику проводить.

При этом не секрет, что союзники у России сложные, но в общем и целом их не так уж и много, тем более в Европе. Тем временем сам Александр Вучич уже отреагировал на информацию СВР и обещал блокировать поставки снарядов, если узнает, что они направляются на Украину. Как было сказано выше, речь идет не об официальном Белграде, а о неких оборонных компаниях, которые, грубо говоря, подставляют президента страны. И он с этим, конечно же, разберется.

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Дмитрий Дризе