Reuters: план США по Газе включает освобождение более 1000 палестинцев

План 60-дневного прекращения огня между Израилем и палестинским движением «Хамас», который США предложили конфликтующим сторонам, включает в себя освобождение 1236 палестинских заключенных и возвращение останков 180 погибших палестинцев. Об этом сообщает информагентство Reuters, ознакомившееся с документом.

«Хамас» по плану США также будет обязан вернуть на родину взятых в плен израильских граждан. По информации The Times of Israel, в Израиль могут вернуть десять живых заложников и останки 18 погибших. Их освобождение планируют провести в течение первой недели после прекращения огня. Еще 30 заложников из 58 удерживаемых «Хамасом» будут освобождены после установления постоянного прекращения огня.

Также план США предполагает остановку всей наступательной военной деятельности Израиля на территории Газы и поэтапное передислоцирование войск. 60-дневное перемирие может быть продлено, если по его истечении стороны не достигнут соглашения о перманентном прекращении огня.

Вместе с США посредниками на переговорах выступают Египет и Катар. Они гарантируют «Хамасу» поставку гуманитарной помощи в сектор Газа сразу после прекращения огня. Она будет доставлена через ООН, Красный Крест и другие согласованные каналы.

Представители «Хамаса» заявили Reuters, что они все еще рассматривают план, предложенный спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Они пообещали дать свой ответ в пятницу или субботу. По сообщению израильского телеканала Channel 12, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил на встрече с семьями заложников, что Израиль согласен принять предложенный план.

Степан Мельчаков