Поликлиника для 11 тысяч детей открылась во Владикавказе

Во Владикавказе после капитального ремонта возобновила работу детская поликлиника № 3, которую впервые обновили за 43 года. Об этом своем Telegram-канале сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы РСО – Алания Фото: пресс-служба главы РСО – Алания

Ремонт провели в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Все здесь сделано с одной главной мыслью: чтобы ребенку и его родителям было спокойно, безопасно и комфортно»,— отметил Сергей Меняйло.

Поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену и обслуживает около 11 тыс. юных пациентов. В обновленном здании появились светлые коридоры, уютные кабинеты и удобные зоны ожидания.

Николай Аксенов