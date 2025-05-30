ТАСС: ВСУ ударили по газовой станции в Енакиево в ДНР

Утром 30 мая вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника газонакопительную станцию в городе Енакиево Донецкой народной республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

По данным издания, в результате удара на объекте возник пожар. Информации о пострадавших и точных масштабах повреждений пока не поступало. Место ЧП находится в северо-восточной части ДНР — Енакиево граничит с Макеевкой и Горловкой.

Минобороны России сегодня сообщило, что в ночь на 30 мая российские силы ПВО сбили 27 беспилотников ВСУ. Из них 15 дронов было уничтожено над Белгородской, 12 — над Курской областью.