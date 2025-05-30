Разворотное кольцо на улице Автозаводской в Ижевске сузят на время ремонта

В районе разворотного кольца на ул. Автозаводская в Ижевске ограничат движение автомобилей — поочередно сузят левую и правую части дороги, сообщает пресс-служба администрации города. «Т Плюс» проведет реконструкцию теплосети с заменой 425 м подземного трубопровода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Замена труб будет проводиться поэтапно, без полного перекрытия движения. По схеме, ремонт на правой части кольца запланирован со 2 по 25 июня, на левой — с 26 июня по 16 июля.

В администрации отметили, что даты этапов могут меняться в зависимости от хода ремонта и попросили горожан с пониманием отнестись к проведению работ, а также быть внимательными при движении рядом с участком ремонта.