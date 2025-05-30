Иск детей умершей из-за поджога жительницы Башкирии пересмотрят

Конституционный суд допустил взыскание компенсации морального вреда с наследников фигуранта дела об убийстве жительницы Башкирии Факии Исанбаевой. Истцами по делу выступают дети жертвы — Алина Байгускарова и Марат Мухаметчин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В марте 2021 года супруг Факии Исанбаевой Алмир Исанбаев облил ее легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. Женщина умерла от ожогов. Расследовались уголовные дела об убийстве, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом и об умышленном уничтожении и повреждении имущества. Дети Факии Исанбаевой были признаны потерпевшими и гражданскими истцами.

Обвиняемый вину признал, но до суда и приговора не дожил, скончавшись в следственном изоляторе в феврале 2022 года. Тогда заявители обратились с иском о взыскании компенсации морального вреда к наследникам умершего. Суд первой инстанции постановил взыскать с одного из них, принявшего наследство, по 500 тыс. руб. Верховный суд Башкортостана, сославшись на ст. 1112 ГК РФ, в которой говорится, что в состав наследства «не входят права и обязанности, связанные с личностью наследодателя», в том числе право на возмещение вреда, это решение отменил. Отказывая в удовлетворении требований, суд констатировал, что обязанность компенсировать моральный вред не может быть признана долгом наследника. Вышестоящие суды с этими выводами согласились.

Марат Мухаметчин и Алина Байгускарова обратились в КС, считая неконституционными ст. 1112 ГК РФ и ст. 151 (в которой говорится о возможности выплаты денежной компенсации морального вреда по решению суда). В жалобе также приводится ссылка на определение КС от 18 января 2005 года о том, что государство при прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям не освобождается от обязательств гарантировать пострадавшим возможность возмещения причиненного ущерба.

КС с доводами заявителей согласился, отметив: «Возложение на наследника, принявшего наследство, отвечающего по долгам наследодателя, обязанности возместить вред, причиненный потерпевшему преступлением наследодателя, реализует конституционные гарантии прав пострадавших и защищает их достоинство». Также суд указал на отсутствие в законодательстве прямого запрета на переход к наследнику обязанностей компенсировать причиненный преступлением наследодателя моральный вред.

«Соответственно, нет сущностных препятствий для взыскания потерпевшим компенсации морального вреда с наследников обвиняемого в пределах стоимости наследственного имущества»,— заключил КС и направил дело на пересмотр.

Наталья Балыкова