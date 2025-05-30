«Трактор» признан самой результативной командой сезона 2024/2025 КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» получил приз имени Всеволода Боброва. Эту награду вручают командам, которые смогли забить наибольшее количество шайб за сезон. Информация об этом размещена на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

За сезон 2024/2025 «Трактор» забил 282 шайбы. Команда также получила кубок победителя конференции «Восток». «Трактор» занял в ней первое место и вышел в плей-офф Кубка Гагарина с 96 очками.

Кроме того, награды был удостоен генеральный директор «Трактора» Иван Савин. Он признан лучшим руководителем прошедшего сезона КХЛ. Ивану Савину вручили приз имени Валентина Сыча.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», «Трактор» стал серебряным призером финала Кубка Гагарина, уступив ярославскому «Локомотиву» в серии со счетом 4:1.