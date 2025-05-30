На трассе между Челябинском и Курганом ограничат движение из-за ремонта

Со следующей недели на федеральном трассе Р254 «Иртыш» в Курганской области введут реверсивное движение. На участке протяженностью 14 км начинается ремонт, сообщает пресс-служба ФКУ «Управление автомобильных дорог “Южный Урал”».

Работа запланирована на двухполосном участке от 166 км по 180 км на территории Мишкинского округе Курганской области. Здесь заменят слои износа и устранят последствия пучинообразования. Это участок станем первым, который отремонтируют в этом году на трассе «Иртыш» в Курганской области.

На время ремонта упрдор «Южный Урал» разработал альтернативные маршруты объезда для легкового, общественного и грузового транспорта. Так, грузовикам и автобусам, чтобы попасть из Кургана в Челябинск, предлагают ехать через Екатеринбург — по трассам Р354 Курган — Шадринск — Екатеринбург и М5 «Урал» Екатеринбург — Челябинск. Для легковых автомобилей разработан более короткий маршрут: из Кургана сначала по трассе Р354, затем по региональным дорогам Иртыш— Песчановолжанское или Миасское — Шадринск.

По словам исполняющего обязанности начальника ФКУ Упрдор «Южный Урал» Антона Антонова, ремонтные работы планируется выполнить в сжатые сроки без потери качества.