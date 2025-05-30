В Прикамье расследуется уголовное дело по факту организации незаконной миграции

СУ СКР по Пермскому краю в отношении 17 человек возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам организации незаконной миграции организованной группой, с использованием служебного положения, организации и участии в преступном сообществе. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

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По данным следствия, с 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов и подчиненные ему сотрудники, а также сотрудники одной из фирм под видом проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ организовали устойчивое преступное сообщество.

Члены преступного сообщества из числа сотрудников коммерческой организации, действуя на территории города Москвы, Пермского края, а также Тульской и Самарской областей, искали и находили агентов, которые организовывали проведение экзамена, а также лиц, осуществлявших тестирование иностранцев. Агенты, в свою очередь, находили иностранцев и лиц без гражданства с целью фальсификации их реального уровня необходимых знаний для выдачи им сертификатов, необходимых для получения патента на работу, разрешения на временное проживание, вида на жительство и гражданства РФ. Сфальсифицированные экзаменационные материалы вместе с деньгами и копиями документов иностранных граждан и лиц без гражданства направлялись из территориальных локальных центров в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого, достоверно зная о фальсификации, принимали решение о выдаче вышеуказанных сертификатов. Члены преступного сообщества создали условия для незаконного нахождения на территории РФ не менее 200 иностранцев.

17 фигурантам уголовного дела предъявлены обвинения. Двум организаторам преступного сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных фигурантов — мера пресечения, не связанная с изоляцией от общества. Преступления выявлены при содействии оперативных сотрудников ГУЭБ МВД России, УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю, а также УФСБ России по Пермскому краю.