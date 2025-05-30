Директора управляющей компании в Златоусте отправили под домашний арест

Златоустовский городской суд избрал меру пресечения директору управляющей компании «Златситисервис» Сергею Белоглазову, обвиняемому в присвоении и растрате. Его отправили под домашний арест на два месяца, сообщает пресс-служба суда.

Следователь просил удовлетворить ходатайство о заключении Сергея Белоглазова под стражу. Однако с учетом сведений о личности обвиняемого, его семейном положении, возрасте, состоянии здоровья и другой информации суд посчитал, что оснований для назначения более строгой меры пресечения нет.

Сергею Белоглазову также запрещено общаться с кем-либо, кроме близких родственников, адвоката и следователя. Только с разрешения последнего обвиняемому разрешено получать и отправлять письма. Кроме того, Сергею Белоглазову можно использовать телефон и интернет только в случае вызова экстренных служб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора УК «Златситисервис» Сергея Белоглазова задержали 28 мая. По версии следствия, с 1 сентября 2023-го по 22 мая 2025 года руководитель воспользовался служебным положением и похитил денежные средства, полученные от собственников жилья, на общую сумму более 19,4 млн руб. Эти деньги предназначались для оплаты услуг организаций за поставленные коммунальные ресурсы, рассказывает следствие.