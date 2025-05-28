В Златоусте задержан директор управляющей компании за хищение 20 млн рублей

В Челябинской области задержан директор управляющей компании «Златситисервис» (Златоуст) Сергей Белоглазов. В отношении него возбуждено уголовное дело за присвоение и растрату в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с 1 сентября 2023-го по 22 мая 2025 года Сергей Белоглазов воспользовался служебным положением и похитил денежные средства, полученные от собственников квартир, на общую сумму более 19,4 млн руб. Эти деньги предназначались для оплаты услуг организаций за поставленные коммунальные ресурсы, рассказывает следствие.

Следователи провели обыски на местах работы и жительства Сергея Белоглазова. В ближайшее время планируется предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения.