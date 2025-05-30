Сочи вошел в топ-3 направлений для отдыха в апартаментах на День России

Сочи занял второе место в рейтинге популярных направлений для отдыха в апартаментах на День России. По данным сервиса для бронирования отелей и квартир Твил.ру, курорт собрал 9% бронирований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

На курорте путешественники бронируют номера в среднем на 12 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,1 тыс. руб.

Первое место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха в июньские выходные 2025 года занял Санкт-Петербург. Культурная столица России собрала 20% бронирований. В городе путешественники бронируют апартаменты в среднем на шесть ночей, средняя стоимость одной из которых составляет 6,1 тыс. руб.

Казань, которая собрала 5% бронирований, заняла третье место. В столице полуавтономной Республики Татарстан путешественники бронируют апартаменты в среднем на четыре ночи. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

В рейтинг самых популярных направлений для отдыха в апартаментах на День России также вошел еще один город Краснодарского края. В Геленджике, который занял седьмое место, путешественники бронируют номера в среднем на 10 ночей. Средняя стоимость одной ночи размещения составляет 5,4 тыс. руб.

Мария Удовик