Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Ростовской области водитель грузовика погиб в столкновении с КамАЗом

В Ростовской области накануне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех большегрузов. Об этом сообщили Госавтоинспекции Ростовской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской облатси

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской облатси

Предварительно установлено, что на трассе «Волгоград - Каменск-Шахтинский» водитель грузовика Исузу 1960 г.р., не выдержал дистанцию и столкнулся с движущимся впереди КамАЗом, который по инерции от удара врезался в фуру Валдай.

В результате ДТП водитель Исузу скончался на месте до приезда врачей.

Константин Соловьев

Новости компаний Все