Республика Татарстан вошла в пятерку регионов России по объемам автокредитования: за январь—апрель 2025 года здесь выдали автокредитов на сумму 16,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выдали автокредитов на 16,5 млрд рублей за четыре месяца 2025 года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Татарстане выдали автокредитов на 16,5 млрд рублей за четыре месяца 2025 года

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По объему выданных автокредитов Татарстан уступил Краснодарскому краю (17,5 млрд руб.), Санкт-Петербургу (18,9 млрд руб.), Московской области (28,1 млрд руб.) и Москве (32,5 млрд руб.).

В целом по России за четыре месяца было выдано автокредитов на сумму 337 млрд руб. Это на 55,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными причинами снижения аналитики называют рост рыночных ставок, увеличение утилизационного сбора и введение макропруденциальных ограничений на кредитование граждан с высокой долговой нагрузкой.

Анар Зейналов