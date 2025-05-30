«ФОРЭС» выплатила 15 млн рублей военнослужащим за сбитый истребитель F-16

Уральская компания «ФОРЭС» 29 мая вручила 12 российским военнослужащим денежные сертификаты на общую сумму 15 млн руб. за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в пресс-службе компании. Награждение состоялось на приграничной территории в присутствии командования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «ФОРЭС» Фото: Пресс-служба «ФОРЭС»

Американский истребитель был сбит на территории Запорожской области. «Официальное подтверждение об уничтожении первого истребителя F-16 ВВС Украины появилось на официальном брифинге Министерства обороны Российской Федерации 13 апреля. Отметим, это первое подтверждение такого эпизода на уровне Минобороны РФ»,— сказано в сообщении.

Напомним, о том, что за уничтожение первого F-16 установлено вознаграждение, гендиректор компании Сергей Шмотьев сообщал на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне прошлого года.

«ФОРЭС» стала первой частной структурой в России, которая выступила с инициативой денежного поощрения военнослужащих РФ за уничтожение иностранной техники на СВО. В общей сумме было передано 52,4 млн руб. Премий, в том числе за уничтожение танков Leopard 2 и Abrams. Также компания направила 237,7 млн руб. на закупку автомобилей для СВО, медикаментов и разной техники.

Ирина Пичурина