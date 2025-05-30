На ремонт электропроводки в жилых домах Петербурга потратят за год 324 млн рублей

В текущем году в многоквартирных домах Санкт-Петербурга запланировано отремонтировать 192 тыс. погонных метров и 103 тыс. элементов систем электроснабжения. Такие цифры назвали в Жилищном комитете Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Всего в рамках программы текущего ремонта многоквартирных домов за последние пять лет в городе было отремонтировано 2,35 млн погонных метров электропроводки. На эти цели было выделено 1,8 млрд рублей.

В 2025 году проводится текущий ремонт на сумму 323,9 млн рублей. Помимо систем электроснабжения планируется отремонтировать 83 216 аппаратов защиты и установочной арматуры и 19 777 главных распределительных и электрощитов.

Как уточнили в администрации Петербурга, текущий ремонт сетей электроснабжения проводится как по факту выявленных неисправностей, так и превентивно — для предупреждения аварий и сбоев в электроснабжении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за прошлый год ГАТИ выдала около 1 тыс. ордеров по капитальному ремонту жилых домов в Петербурге.

Андрей Цедрик