В Батайске ночью произошло ДТП с участием четырех автомобилей

В Батайске накануне вечером на улице Тельмана произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Ростовской области

Предварительно, водитель Лады Гранта не уступил дорогу Киа Рио. После столкновения отечественная легковушка перевернулась и врезалась в стоящие автомобили Хендай Солярис и Мицубиши Лансер. Пассажиров Киа 1985 г.р. и 2015 г.р. с травмами доставили в больницу.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего и данные водителей Лады и Киа Рио.

Константин Соловьев