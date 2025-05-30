В Краснодарском крае требуется 24,5 тысячи квалифицированных рабочих

Работодатели Краснодарского края предлагают соискателям 24,5 тыс. вакансий для квалифицированных рабочих. Большинство позиций — 60% — приходится на промышленность (4 тыс.), строительство (5,5 тыс.) и агропромышленный комплекс (5 тыс.), сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе Центра занятости населения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Среди наиболее востребованных профессий — слесари, бетонщики, каменщики, сварщики, маляры, штукатуры, монтажники, арматурщики, трактористы, овощеводы, садоводы, виноградари, операторы, машинисты, швеи и сборщики.

Общее количество предлагаемых вакансий для рабочих и служащих в регионе достигает 81 тыс. Треть из них — 35% — приходится на образование и здравоохранение. Медицинским учреждениям требуются врачи, медицинские сестры, фельдшеры и фармацевты. Образовательные организации ищут учителей, педагогов и воспитателей.

На государственное управление и обеспечение военной безопасности приходится 13% всех вакансий. Торговая сфера предлагает 4,8% позиций — работодатели ищут продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, менеджеров, мерчендайзеров и консультантов. Транспортировка и хранение составляют 3,6% рынка труда, требуются кладовщики, водители, разнорабочие, комплектовщики и охранники.

Жители Краснодарского края имеют возможность быстрее находить работу благодаря проекту бесплатной подготовки и повышения квалификации в рамках нацпроекта «Кадры».

За прошедший год служба занятости помогла предприятиям заполнить более 18,3 тыс. свободных мест по рабочим специальностям. Кандидатов отбирали из числа клиентов территориальных центров «Работа России», выпускников средних специальных и высших учебных заведений, участников ярмарок вакансий и открытых отборов.

Алина Зорина