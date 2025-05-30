Ливни, грозы и до +20 градусов: какая погода будет в Петербурге 30 мая

В Петербурге 30 мая установится преимущественно облачная погода. Днем местами ожидаются ливни с грозами, предупредили в ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ Фото: Владимир Колодчук / Коммерсантъ

Ветер днем будет западных направлений (при грозе — порывистый). Температура воздуха — в районе +18...+20 градусов. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее о ливнях, грозах и порывистом ветре в этот день горожан предупреждали в пресс-службе регионального МЧС.

Дарья Астанина