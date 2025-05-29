Петербуржцам пообещали грозы, ливни и сильный ветер в пятницу

Погода в Санкт-Петербурге 30 мая: синоптики обещают грозы и ливни

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жителей и гостей Петербурга вновь предупредили об ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в пятницу, 30 мая, в городе на Неве пройдут кратковременные дожди, местами ливни, грозы. При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с, уточнили в ведомстве спасателей.

Главный синоптик Петербурга, руководитель Гидрометцентра Александр Колесов прогнозирует на пятницу и предстоящие выходные небольшое похолодание. Максимальная температура воздуха в ближайшие дни, по словам специалиста, не будет превышать +15…+18 градусов.

«Ъ-СПб» писал, что на вечер четверга, 29 мая, синоптики также прогнозировали кратковременные дожди.

Андрей Цедрик