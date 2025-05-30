«Делмот» намерена масштабировать производство двигателей для БПЛА в Красноярске

Инновационная компания «Делмот», которая занимается разработкой и изготовлением двигателей внутреннего сгорания для беспилотников, намерена масштабировать действующее производство в Красноярске. Об этом сообщила Корпорация развития Енисейской Сибири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По оценке «Делмота», увеличение производства и расширение линейки двигателей для БПЛА потребует 200 млн руб. «Среди преимуществ проекта наличие производственно-технической базы, а также опытное производство»,— отметили в корпорации, которая занимается привлечением инвесторов в проект. В сообщении указывается, что производство компании «Делмот» не зависит от иностранных поставок.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Делмот» основано Андреем Шубиным в 2022 году. По итогам 2024 года выручка компании составила 33,6 млн руб., чистая прибыль — 1,8 млн руб.

Михаил Кичанов