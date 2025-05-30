В Госдуме прокомментировали задержание ОПГ по нелегальной миграции на Урале

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на примере задержания девяти участников организованной преступной группы (ОПГ) в Екатеринбурге, которые занимались организацией нелегальной миграции, рассказал о работе законов, которые были приняты Госдумой с 2024 года. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Так, с прошлого года Госдума приняла 16 законов, касающихся борьбы с нелегальной миграцией. Среди них — полный запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов на знание русского языка, также была ужесточена ответственность за организацию незаконной миграции и пособничество в этом. «Сегодня видим, что законы начали работать. Dura lex, sed lex — закон суров, но это закон. Надеемся, что те, кто занимается незаконной миграцией, наконец-то поймут это»,— сказал господин Володин.

Он также уточнил, что задержанный директор «Центра по приему экзамена по русскому языку» относится к Уральскому федеральному университету (УрФУ), и добавил, что деньги, имущество и ценности, полученные в результате преступных действий, у участников ОПГ будут конфискованы.

Напомним, в Екатеринбурге следователи СКР совместно с оперативниками ФСБ и МВД России пресекли деятельность ОПГ. По данным следствия, с сентября 2024 по май 2025 года уроженец одной из среднеазиатских республик создал в Екатеринбурге преступную группу, в которую вошли иностранные граждане, россияне, в том числе директор «Центра по приему экзамена по русскому языку». Участники ОПГ организовывали фиктивную регистрацию иностранцев и обеспечивали им успешную сдачу экзаменов по русскому языку за взятки, предоставляя заранее ответы.

Ирина Пичурина