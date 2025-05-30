Возбуждено дело о легализации свыше 400 иностранцев в Новосибирской области

В Новосибирске выявили преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По информации ведомства, незаконный бизнес организовали две уроженки одной из республик ближнего зарубежья, ныне гражданки РФ. Они заключены под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За денежное вознаграждение обвиняемые организовывали иностранцам изготовление фиктивных трудовых договоров, поддельных миграционных документов, оформляли незаконную прописку в Новосибирске и Новосибирской области. По оперативным данным, с 2023 года группе удалось легализовать более 400 иностранцев.

Следственный отдел новосибирского УФСБ возбудил уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц).

Илья Николаев