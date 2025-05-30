Возбуждено дело о легализации свыше 400 иностранцев в Новосибирской области
В Новосибирске выявили преступную группу, организовавшую канал незаконной миграции на территорию России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. По информации ведомства, незаконный бизнес организовали две уроженки одной из республик ближнего зарубежья, ныне гражданки РФ. Они заключены под стражу.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
За денежное вознаграждение обвиняемые организовывали иностранцам изготовление фиктивных трудовых договоров, поддельных миграционных документов, оформляли незаконную прописку в Новосибирске и Новосибирской области. По оперативным данным, с 2023 года группе удалось легализовать более 400 иностранцев.
Следственный отдел новосибирского УФСБ возбудил уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц).