Сибирские хоккеисты стали лауреатами сезона КХЛ

Трое хоккеистов сибирских клубов стали лауреатами завершившегося сезона 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Церемония закрытия сезона прошла 29 мая в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Защитник омского «Авангарда», его капитан Дамир Шарипзянов стал одним из обладателей «Золотого шлема», войдя в символическую сборную лиги по итогам чемпионата. Он сыграл 81 матч и набрал 53 (15+38) очка при показателе полезности «плюс 25».

Нападающий омской команды Илья Каблуков получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева. В этом сезоне он преодолел отметку в тысячу матчей в КХЛ и вышел на второе место по количеству матчей в лиге за всю ее историю после минского динамовца Вадима Шипачева.

Тревор Мерфи из новосибирской «Сибири» оказался самым результативным защитником чемпионата. Канадец набрал 58 очков.

Валерий Лавский