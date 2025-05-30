Сибирские хоккеисты стали лауреатами сезона КХЛ
Трое хоккеистов сибирских клубов стали лауреатами завершившегося сезона 2024/2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Церемония закрытия сезона прошла 29 мая в подмосковном концертном зале «Барвиха Luxury Village».
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Защитник омского «Авангарда», его капитан Дамир Шарипзянов стал одним из обладателей «Золотого шлема», войдя в символическую сборную лиги по итогам чемпионата. Он сыграл 81 матч и набрал 53 (15+38) очка при показателе полезности «плюс 25».
Нападающий омской команды Илья Каблуков получил приз «За верность хоккею» имени Сергея Гимаева. В этом сезоне он преодолел отметку в тысячу матчей в КХЛ и вышел на второе место по количеству матчей в лиге за всю ее историю после минского динамовца Вадима Шипачева.
Тревор Мерфи из новосибирской «Сибири» оказался самым результативным защитником чемпионата. Канадец набрал 58 очков.