Открыть первую в Хакасии мечеть планируется во второй половине 2026 года

Строительство первой мечети в Хакасии планируется завершить во втором полугодии 2026 года, пишет ТАСС со ссылкой на миннацполитики республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Изначально сдать объект планировалось в январе 2023 года, но из-за пандемии COVID-19 и роста стоимости стройматериалов сроки были сдвинуты.

Вместимость мечети составит от 600 до 1000 человек, сообщал ранее министр национальной и территориальной политики республики Лев Сафьянов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в августе 2017 года прежний глава региона Виктор Зимин взял строительство мечети под личный контроль. В качестве одной из площадок рассматривалась территория в Расцветовском сельсовете Усть-Абаканского района.

Александра Стрелкова