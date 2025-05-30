Чукотка планирует привлечь до 140 млн рублей первым выпуском «народных облигаций»

Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа готовится к размещению государственных облигационных займов региона на сумму 140 млн руб., сообщает правительство региона. Дополнительные финресурсы понадобились «для реализации механизма инициативного бюджетирования».

Размещение «народных облигаций» номиналом 1 тыс. руб. сроком на год и три месяца планируется летом 2025 года на онлайн-платформе «Финуслуги» Московской биржи. На ней можно сравнивать и приобретать финпродукты через приложение.

«Покупая региональные облигации, жители округа смогут вложиться в развитие инициативных проектов граждан своего муниципалитета и получить фиксированный процент с возможностью снятия денег без потери процентов»,— говорится в распространенном пресс-релизе. Приобрести региональные облигации смогут все физлица, при этом для жителей Чукотки будет установлено приоритетное право покупки.

Эрнест Филипповский, Хабаровск