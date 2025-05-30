Хуситы заявили о новой атаке на аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило о новом ударе по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Об этом сообщил представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По словам Яхьи Сариа, атака была выполнена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, и цель операции была достигнута — «работа аэропорта была нарушена на некоторое время». В сообщении подчёркивается, что хуситы продолжат «выполнять свой религиозный, моральный и гуманитарный долг» по отношению к палестинцам, не прекращая атаки на объекты на территории Израиля.

Конфликт между Израилем и Йеменом возобновился 4 мая. В этот день хуситы нанесли первый удар по аэропорту Тель-Авива. Армия обороны Израиля в ответ возобновила атаки на ключевые объекты инфраструктуры Йемена.

Подробности — в материале «Ъ» «Редкая ракета долетит».