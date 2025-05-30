Дайджест событий

В традиционном обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события недели: летние коллекции, юбилейные дропы, сотрудничества мира красоты и ресторанного бизнеса.

ICE Professional делает стайлинг

Российский бренд профессиональной косметики для волос ICE Professional by Natura Siberica запускает категорию стайлинга: вышла коллекция средств для укладки ICE Styling. Линейка включает в себя 11 косметических средств: лаки сильной и экстрасильной фиксации, сухие шампуни, термоактивный разглаживающий крем, гель и воск для придания волосам текстуры, масло-блеск, мусс для придания прикорневого объема и термозащитный спрей. В основе формул гаммы ICE Styling — полезные ингредиенты, разработанные на экстрактах сибирских растений.

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Lime приглашает в круиз

Вышли круизные коллекции Lime Woman & Man. Женская посвящена морским путешествиям, а потому акцент в коллекции сделан на принте в полоску, вышивках, отделке контрастной тесьмой и натуральных тканях: лиоцелле, хлопке и льне.

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Мужская коллекция рассказывает, как одеться на теннисный корт: главный герой демонстрирует расслабленные образы, вдохновленные спортивной тематикой. Основные материалы капсулы — натуральные хлопок и лиоцелл, технологичный полиамид.

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«Два мяча» празднует юбилей

Российский обувной бренд «Два мяча» в этом году отмечает юбилей: марке исполняется 60 лет. Созданная в честь этого коллекция кед Eternity уже доступна на Lamoda. Коллекция объединена акцентным синим цветом, олицетворяющим «Два мяча». Заглавной моделью в этой линейке стала переработанная версия архивных кед 1965 года, выполненная из кожи. В коллекцию также вошли модели из хлопка.

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Garda объединились с Elemis

Ресторан традиционной итальянской кухни Garda на Петровке и косметический бренд Elemis запускают коллаборационный сет из имбирного коктейля с цветочными нотами и десерта «Роза с клюквенным муссом». При заказе сета в Garda гости получают в подарок дуэт бальзамов для умывания линии «Про-коллаген» от Eemis.

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12 Storeez выпускает новую историю

«Лето в деревне» — это новая история российской марки одежды 12 Storeez. Для съемки команда отправилась в деревню, а ее главными героями стали кинопродюсер Иракли Родоная и его жена модель Криста Кобер. В основе коллекции лежит идея комфорта и свободы: просторные силуэты, натуральные материалы, природные оттенки, минималистичные принты. В нее вошли длинные платья из шифона, тонкие льняные рубашки, полупрозрачные невесомые комплекты, плетеные лоферы и мягкие мюли-шлепанцы.

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Newby by Matthew Williamson зовет на Восток

Newby Teas представили коллекцию чая в сотрудничестве с британским дизайнером Мэтью Уильямсоном. Коллекция «Манящий Восток» состоит из трех чайных купажей, упаковку для которых дизайнер создавал с акцентом на яркий восточный колорит: «Роса Пустыни» — пряный чай со сладковатыми нотками ванили и миндаля украшен леопардами, непальский белый чай с лепестками роз «Цветущая Роза» — предрассветными сумерками, а «Оазис Эрл Грея» — новое прочтение традиционного индийского черного чая Ассам с сицилийским маслом бергамота и кусочками абрикоса — передает атмосферу ночи в пустыне.

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Ирина Кириенко