Второй американский легионер покинул «Парму»

«Парма» не будет продлевать контракт с американским разыгрывающим Стэнли Уиттакером. Об этом ссылаясь на собственный источник сообщает издание «Спорт-Экспресс». Напомним, что игрок пополнил пермскую баскетбольную команду незадолго до старта плей-офф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В составе «Пармы» Уиттакер сыграл 15 матчей, в среднем набирая 13,1 очко, 6,5 передач и 2,7 подбора.

Напомним, что ранее стало известно об уходе в БК «Уралмаш» из Перми американского атакующего защитника Гарретта Нэвелса.