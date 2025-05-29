В Черноземье 30 мая будет облачно и жарко, от +14°С до +32°С

В пятницу, 30 мая во всех регионах Черноземья будет облачно. Температура — от +14°С в темное время суток до +32°С днем. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью ожидается небольшой кратковременный дождь, температура составит +14°C. Днем — дождь, +24°C.

В Воронеже ночью — +16°C. Днем — +29°C.

В Курске ночью временами будет небольшой дождь, +14°C. Днем — облачно с прояснениями, дождь, +24°C.

В Липецке ночью ожидается температура +16°C. Днем — +29°C.

В Орле ночью — временами небольшой дождь, +14°C. Днем — небольшой дождь, +25°C.

В Тамбове в темное время суток будет +17°С. Днем — +32°C.

Юрий Голубь