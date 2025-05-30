Оттепель охлаждения

ЦБ разработал для банков критерии для получения послаблений при установлении «периода охлаждения» в розничном кредитовании. В частности, кредитные организации не должны иметь предписаний ЦБ по широкому кругу случаев, связанных с мошенническими операциями. Такие банки смогут выдавать кредиты на увеличенные суммы и с сокращенным сроком ожидания, не откажется ли потенциальный заемщик от кредита, потому что его обманули мошенники. По словам экспертов, банки захотят воспользоваться предложенным механизмом, но немногие смогут получить смягчение условий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Банк России разработал для банков критерии оценки эффективности борьбы с оформлением потребительских кредитов «без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием» для смягчения условий «периода охлаждения». Это следует из проекта указания регулятора, опубликованного 29 мая.

Согласно документу, кредитные организации смогут подать в ЦБ ходатайство об увеличении предельных сумм потребкредита или лимита кредитования, а также о сокращении сроков передачи денежных средств заемщику по сравнению с условиями, установленными для «периода охлаждения». Кроме того, банки смогут попросить ЦБ об осуществлении кредитования без прямого выполнения требований ч. 9 ст. 7 закона «О потребительском кредите…», если достижение ее целей (предотвращение мошенничества) обеспечивается собственными методиками и регламентированными процедурами антифрода, поясняет управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов.

С 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», согласно которым вводятся временные ограничения при выдаче кредитов гражданам. Так, «период охлаждения» для сумм 50–200 тыс. руб. установлен в размере четырех часов, для сумм свыше 200 тыс. руб.— не менее 48 часов. За указанный период гражданин сможет при необходимости обратиться в кредитную организацию или правоохранительные органы с информацией о мошеннических действиях (см. “Ъ” от 23 декабря 2024 года).

Для получения послаблений в течение полугода у банка должны отсутствовать предписания ЦБ об устранении нарушений по противодействию переводам денежных средств, оформлению потребкредитов, внесению наличных на банковские счета при помощи карт или банкоматов, выдаче наличных в банкоматах без согласия клиента, а также случаи неоднократного оформления потребкредитов мошенниками в течение двух кварталов. «Если организация вышеописанных процедур в банке не имеет нареканий, то, вероятно, не будет никаких дополнительных неочевидных причин не удовлетворить его ходатайство»,— считает господин Беликов.

По мнению экспертов, большинство банков составят такие ходатайства и направят регулятору. «Смягчение условий "периода охлаждения" позволит банкам получить конкурентное преимущество перед другими игроками»,— поясняет МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков. В частности, они смогут предоставлять займы добросовестным гражданам быстрее.

Однако не все банки смогут выполнить требования ЦБ. И в первую очередь это касается крупных игроков. Регулятор оценивал, что в 2024 году произошло 1,19 млн случаев мошеннических операций по оформлению потребкредита, а объем таких операций вырос на 74%, до 27,5 млрд руб. «Для большого банка, выдающего сотни тысяч ссуд в месяц, добиться "двойного нуля" статистически тяжело и потребует круглосуточного антифрод-мониторинга, биометрии и поведенческого скоринга»,— считают в компании «Информзащита». Небольшие банки не так привлекательны для мошенников за счет небольшой клиентской базы, «в связи с чем и кредитов без согласия клиентов у них может быть меньше», отмечает господин Войлуков. В качестве альтернативы можно было бы установить требование, согласно которому число таких случаев не должно превышать процент от выданных кредитов за отчетный период, полагают эксперты «Информзащиты». Опрошенные банки не ответили на запрос “Ъ”.

Для банковских клиентов в смягчении условий «периода охлаждения» юристы видят риски. Увеличение предельных сумм потребкредита «впоследствии может привести к росту закредитованности, сокращение сроков передачи денежных средств заемщику может снизить возможности для обдумывания решения о получении кредита, что противоречит основной цели введения "периода охлаждения"», полагает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.

Юлия Пославская, Елена Ванюшина