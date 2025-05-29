Губернатор Кубани осмотрел инновационные проекты молодых ученых

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев осмотрел инновационные проекты молодых ученых региона в Кубанском государственном университете. Мероприятие состоялось 29 мая с участием председателя Законодательного собрания края Юрия Бурлачко, вице-главы Александра Руппеля и исполняющего обязанности ректора КубГУ Михаила Астапова, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Современный мир быстро меняется, в том числе благодаря идеям молодых ученых. Сегодня нам нужны качественные отечественные разработки во всех направлениях экономики, позволяющие продолжить развитие региона и страны. Для этого важно создавать конкурентоспособный продукт, который будет востребован бизнесом и иметь преимущество над существующими аналогами»,— заявил Вениамин Кондратьев.

Глава региона также подчеркнул важность создания конкурентоспособных продуктов с практическим применением и пообещал поддержку в запуске серийного производства.

Студент третьего курса КубГТУ Илья Иванцов и директор компании «Авалин» Владислав Маторкин представили систему демонстрации цифровых двойников жилых комплексов и городов. Технология позволяет моделировать поведение объектов в различных условиях для определения возможности строительства. Проект получил грант Фонда содействия инновациям в размере 4 млн руб, с разработчиками сотрудничают девелоперы края.

Владислав Шишка, также студент КубГТУ, продемонстрировал подводного телеуправляемого робота для исследования дна и гидротехнических сооружений. Губернатор поручил протестировать устройство в реальных условиях.

Павел Ковынев рассказал о технологии получения растительного белка, максимально похожего на мясной. Производство налажено в поселке Афипском, продукция поставляется в крупные торговые сети. Александра Исмаилова представила систему биологической защиты растений от вредителей без применения химических средств.

Студенты Кубанского аграрного университета (КубГАУ) создали прототип пробиотической добавки для птицеводства и кормовую добавку для стимулирования созревания икры осетровых рыб. Другая группа разработала автоматическую светоловушку вредителей яблоневых садов с нейросетевым определением видов насекомых и передачей данных на смартфон агронома.

Среди других представленных проектов — первый квадроцикл отечественной сборки, мобильное гастрономическое кафе, платформа для генерации изображений с помощью искусственного интеллекта, технологии переработки строительного мусора и приложение для управления простоями оборудования.

Анна Гречко