В подмосковном Королеве произошел блэкаут

Вечером 29 мая в подмосковном городе Королев произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее несколько районов. По данным администрации города, сбой примерно с 17:50 произошел из-за аварии на электросетях, предположительно на подстанции. В темноту погрузились микрорайон Новые Подлипки, проспекты Королева и Космонавтов, улицы Мичурина и Комсомольская, а также район Болшево.

В связи с отключением электроэнергии были отмечены перебои в работе водоснабжения и мобильного интернета. Местные жители сообщали о проблемах с коммуникациями и отсутствии воды, а также о закрытии нескольких супермаркетов и МФЦ. В одном из городских торговых центров «Гелиос» была организована эвакуация посетителей.

Медицинские учреждения города в это время работали на резервных линиях электропитания, что позволило избежать перебоев в оказании экстренной помощи. Как сообщается в Telegram-канале администрации Королева, отвечающие дежурные службы оперативно устранили сбой, и к 18:57 электроснабжение было частично восстановлено.