Поклонская рассказала, как Жириновский пытался «выменять» ее у Володина

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шутку предлагал председателю Госдумы, единороссу Вячеславу Володину обменяться депутатами. Он хотел забрать к себе экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую, которая прошла в нижнюю палату по партийному списку «Единой России». Взамен политик предлагал отдать председателю «кого-нибудь другого» из ЛДПР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Поклонская в 2021 году

Фото: @poklonskaya_nv Наталья Поклонская в 2021 году

Фото: @poklonskaya_nv

Об этом рассказала госпожа Поклонская в эфире «Радио Аврора». «Это было в форме шутки, но в каждой шутке есть доля шутки»,— отметила она.

Наталья Поклонская была депутатом седьмого Госдумы с 2016 по 2021 год. Сейчас она занимает должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова.