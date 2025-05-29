Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили расширение международных связей Прикамья

Сегодня, 29 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, находящийся в Прикамье с рабочим визитом, и губернатор региона Дмитрий Махонин провели двустороннюю встречу. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, стороны обсудили вопросы международного сотрудничества региона с зарубежными странами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



По словам Дмитрия Махонина, деловые контакты со странами-партнерами устанавливаются в том числе через участие в международных конгрессно-выставочных форумах. При поддержке краевых властей организовываются бизнес-миссии предприятий края. «Наша цель – расширение производства пермских товаров, услуг и технологий, повышение их конкурентоспособности. Для этого поддерживаем предприятия, которые ориентированы на экспорт. Сегодня работаем с более чем 100 странами мира», — отметил губернатор. Он добавил также, что особую поддержку в вопросе международного сотрудничества оказывают посольства РФ.

Помимо этого, Сергей Лавров и Дмитрий Махонин обсудили возможность проведения в Пермском крае крупных международных мероприятий. В частности, глава региона рассказал о прошедшем в 2023 году Международном форуме «Россия — спортивная держава». Участие в нем приняли представители 88 регионов страны, а также делегации из порядка 50 стран. Сергей Лавров отметил, что Пермский край и его столица готовы принимать международные мероприятия разного уровня.

Глава МИД заявил также, что на федеральном уровне заинтересованы в содействии Прикамью в международном сотрудничестве в экономической, торговой, культурной и инвестиционной сферах. «У нас есть практика, в рамках которой для заинтересованных субъектов Российской Федерации на базе Министерства иностранных дел РФ мы регулярно проводим презентации российских регионов – их экономические, инновационные, культурные возможности. Я буду очень рад, если Пермский край присоединится к этому, мы обязательно организуем мероприятие на очень хорошем уровне», — резюмировал Сергей Лавров.