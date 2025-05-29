В Краснодаре перекроют улицу Береговую на День защиты детей

В Краснодаре 1 июня с 6:00 до 17:00 по мск перекроют движение по ул. Береговой от Кубанской Набережной до въезда в парк имени 30-летия Победы для проведения мероприятий ко Дню защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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На указанном участке также запретят парковку автомобилей. Для обозначения ограничений установят специальные дорожные знаки.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара рекомендует автомобилистам заблаговременно планировать маршруты с учетом изменений в организации дорожного движения.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Краснодаре с 30 мая начнется финальный этап замены коллектора на ул. Московской. Работы планируют завершить до 31 августа.

Анна Гречко