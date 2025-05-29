В Краснодаре ограничат движение по улице Московской из-за замены коллектора

В Краснодаре с 30 мая начнется финальный этап замены коллектора на ул. Московской. Работы планируют завершить до 31 августа. Специалисты «Краснодар Водоканала» планирует обновить еще 680 метров труб, сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Для проведения работ на три месяца ограничат движение транспорта по четной стороне участка ул. Московской от пересечения с ул. Зиповской до дома №84. Двустороннее движение организуют по нечетной стороне дороги. Возможность заезда автомобилей во дворы домов сохранится.

Для организации дорожного движения установят соответствующие дорожные знаки. Водителей просят быть внимательными.

В связи с проведением работ с 21 июня по 5 июля на участке ул. Московской остановят движение трамваев. Об изменениях в работе общественного транспорта сообщат дополнительно.

Ремонт коллектора по улице Московской начался в январе 2025 года. За указанный период специалисты уже заменили более 700 метров старых железобетонных труб. Новый коллектор диаметром 1 тыс. мм прокладывают на глубине восьми метров.

В марте ход ремонта коллектора осмотрел Евгений Наумов.

Анна Гречко