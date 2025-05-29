Кассационный суд Краснодара отменил смягчение приговора за истязание подростка

Четвертый кассационный суд отменил апелляционное определение Краснодарского краевого суда, смягчившее наказание жителю Усть-Лабинского района за истязание (ст. 117) и незаконное удерживание (ст. 127 УК РФ) опекаемого подростка с психическим расстройством. Об этом сообщает пресс-служба органа госвласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Изначально Усть-Лабинский районный суд Кубани приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд установил, что обвиняемый, будучи супругом опекуна несовершеннолетнего с психическим расстройством, надел на ногу мальчика металлическую цепь с навесным замком и прикрепил к батарее. В привязанном состоянии ребенок находился в течение суток.

Потерпевший сообщил в суде, что физическое воздействие применялось неоднократно, а цепью к батарее он был прикован два месяца, после чего сбежал. Показания подростка подтвердили свидетели. Местная жительница обнаружила мальчика с цепью на ноге в стоге сена во дворе.

Кроме того, воспитатели детского дома-интерната из Кропоткина отметили угнетенное и запуганное состояние ребенка. Медики Усть-Лабинской районной больницы зафиксировали на теле подростка старые травмы и кровоподтеки. В доме обвиняемого обнаружили следы от цепи на батарее и цепи.

Краснодарский краевой суд в апелляционной инстанции не признал доказанным факт причинения физических и нравственных страданий потерпевшему. Судьи не усмотрели в действиях осужденного умысла на совершение истязания. В результате суд переквалифицировал дело и заменил лишение свободы принудительными работами на четыре года с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

Кассационный суд не согласился с выводами апелляционной инстанции. Судебная коллегия указала на неправильную оценку обстоятельств дела, снижение ответственности осужденного и назначение неоправданно мягкого наказания.

Учитывая нарушения норм уголовного и уголовно-процессуального права, апелляционное определение отменено. Дело передано на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд в ином составе.

Анна Гречко