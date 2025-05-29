Дроны ВСУ атаковали два муниципалитета Белгородской области, есть разрушения

Украинские дроны продолжили атаковать Белгородскую область, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В городе Шебекино БПЛА ударил по территории предприятия — поврежден КамАЗ. Около села Белянка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал работающий в поле трактор — транспортное средство повреждено. В селе Зимовенька от атаки дрона на частный дом повреждены окна, фасад, забор и припаркованная ГАЗель. Еще один беспилотник взорвался во дворе другого дома — повреждена летняя кухня.

В Белгородском районе на участке дороги Октябрьский — Щетиновка FPV-дрон ударил по грузовому автомобилю — полуприцеп уничтожен огнем.

Во время обстрела белгородского Шебекино ранена боец подразделения «Орлан».

Юрий Голубь