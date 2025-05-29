Во время обстрела белгородского Шебекина ранена боец подразделения «Орлан»

Во время обстрела белгородского города Шебекино ранена боец подразделения «Орлан». Она получила минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча и спины и доставлена в Шебекинскую ЦРБ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Как рассказал глава региона, боец ранена уже во второй раз — 13 мая она пострадала от взрыва дрона в селе Новая Таволжанка, после выписки из больницы вернулась домой и продолжала лечение.

За сутки ВСУ атаковали 11 белгородских муниципалитетов и ранили два человека.

Юрий Голубь