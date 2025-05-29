В Чечне похоронили четырехкратного чемпиона мира по вольной борьбе Хасимикова

Борца Салмана Хасимикова похоронили в родовом селении Старая Сунжа, которое находится в Чечне. Проститься с ним пришло около тысячи человек, рассказали ТАСС близкие спортсмена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Салман Хасимиков в 1984 году

Фото: Уткин Игорь / ТАСС Салман Хасимиков в 1984 году

Фото: Уткин Игорь / ТАСС

Хасимиков умер 28 мая в московской больнице на 73-м году жизни. Борец имел проблемы с сердцем, как рассказывал президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили.

В Старой Сунже еще в 2018 году в честь него переименовали улицу Ленина. Спортсмен четыре раза становился чемпионом мира (1979, 1981–1983). Кроме того, за свою спортивную карьеру он завоевал два золота и два серебра чемпионатов Европы. Десять лет он был капитаном сборной команды СССР по вольной борьбе.