Это миноритарно

Акции добросовестных инвесторов, купленные на биржевых торгах, не подлежат изъятию, даже если ценные бумаги ранее незаконно выбыли из госсобственности. К такому выводу пришел апелляционный суд, рассмотрев жалобу миноритарных акционеров Соликамского магниевого завода, а также Центробанка и Мосбиржи. Ранее первая инстанция по иску прокуратуры решила, что акции должны быть переданы Росимуществу, поскольку предприятие было неправомерно приватизировано. При этом надзорный орган ссылался и на публичный интерес, который заключается в обеспечении обороноспособности государства. Суд, отказывая в иске к 1598 миноритариям, указал, что изъятие акций у инвесторов, купивших их на бирже, прямо противоречит Гражданскому кодексу. Обратное нарушит другой интерес государства — в сохранении экономического суверенитета. Эксперты говорят, что решение серьезно повлияет на судебную практику, а прокуратуре следует учитывать лоббистские возможности ЦБ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Резолютивную часть решения по жалобе миноритариев ОАО «Соликамский магниевый завод» Семнадцатый арбитражный апелляционный суд огласил 5 мая. На изготовление мотивировочной части судебного акта ушло еще 11 дней.

Напомним, еще в марте прошлого года первая инстанция удовлетворила иск прокуратуры об изъятии акций в пользу государства у более 2 тыс. миноритарных акционеров СМЗ. Решение было обосновано тем, что приватизация предприятия в 90-е годы прошлого века про­шла незаконно — без решения уполномоченного органа, правительства РФ. Соответственно, решила первая инстанция, все остальные сделки с акциями завода были незаконными. С этим решением не согласились как значительная часть миноритариев, так и Мосбиржа, а также Центробанк РФ, которые были привлечены к спору в качестве третьих лиц. В итоге апелляционная инстанция приняла новый судебный акт, отказав в удовлетворении требований к более 1,5 тыс. акционеров, которые приобрели ценные бумаги на организованных торгах.

Из постановления апелляции следует, что коллегия судей полностью поддержала позицию ЦБ и Мосбиржи. Последние ссылались на ст. 149.3 ГК РФ, согласно которой бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на биржевых торгах, не могут быть истребованы у добросовестного приобретателя. Прокуратура, в свою очередь, ссылалась на ст. 302 ГК РФ, согласно которой собственник вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения, если оно было передано третьим лицам помимо его воли. При этом добросовестность конечного владельца, в данном случае, значения не имеет. Также надзорный орган указывал, что незаконность приватизации уже была установлена в ходе спора, по итогам которого 89,4% акций СМЗ, принадлежавших группе бизнесменов, подконтрольных Петру Кондрашеву, были переданы Росимуществу. Тогда суд указал и на то, что прокуратура защищает публичный интерес в безопасности и обороноспособности РФ, поскольку СМЗ является стратегическим предприятием.

Апелляционная инстанция выводы первой относительно незаконности приватизации завода опровергать не стала. В то же время в решении отмечено, что правило относительно невозможности истребования акций из собственности добросовестных владельцев, которые приобрели их на организованных торгах, является исключением из общей нормы. Отдельно в постановлении отмечено, что в стратегии национальной безопасности РФ упоминается о необходимости поощрения деятельности частных инвесторов, и государство гарантирует защиту их капиталовложений. Таким образом, к публичным интересам страны относится также развитие финансового рынка за счет их инвестиций. «Вопреки выводам суда первой инстанции, установление подобного механизма защиты добросовестного приобретателя имущества на организованных торгах соответствует, прежде всего, именно публичному интересу общества и государства, связанному, в частности, с сохранением экономического суверенитета государства»,— отметила апелляция. В противном случае доверие к этому институту со стороны населения может быть потеряно.

Отметим, что прокуратура настаивала, что Мосбиржа перед публичным размещением акций должна была проверить законность их эмиссии. Впрочем, апелляция указала, что имущество, которое продается на организованных торгах, не может считаться вышедшим из владения без воли собственника. В итоге суд решил, что владельцы акций, которые приобрели их после 1 октября 2013 года (дата введения ст. 149.3 ГК РФ.— «Ъ-Прикамье»), являются их законными собственниками. При этом с акциями СМЗ на Мосбирже было проведено свыше 280 тыс. операций, и суд решил, что доказательств того, что даже часть из них были приобретены до указанной даты, надзорным органом не представлено. Всего законными владельцами акций СМЗ были признаны 1598 миноритариев.

Партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин говорит, что постановление апелляционного суда должно оказать существенное влияние на судебную практику, если стоит в кассации и его не отменит Верховный суд. В частности, прокуратура, решая вопрос о предъявлении таких исков к лицам, которые приобрели акции на бирже, не может теперь недооценивать лоббистские возможности ЦБ РФ. Именно они, как считает эксперт, и повлекли изменение апелляцией решения суда первой инстанции. «К сожалению, для того, чтобы вступиться, например, за 96-летнего пенсионера, который приобрел 30 акций СМЗ в ходе приватизации, ведомств с сильными лоббистскими возможностями не нашлось»,— посетовал господин Речкин.

Говоря о публичном интересе, Роман Речкин отметил, что это оценочное понятие и может толковаться, как угодно, в зависимости от целей «толкователя». «С учетом того, что интересы государства сейчас практически безграничны (в ущерб интересам личности), понятно, что возникают ситуации, когда публичный интерес в виде контроля над определенными предприятиями „конфликтует“ с публичным же интересом в виде защиты прав инвесторов,— рассуждает юрист.— Но этот „конфликт публичных интересов“ кажущийся. На практике российский суд, решив в принципе, как он хочет разрешить спор, просто „выбирает“ тот публичный интерес, который соответствует его позиции, игнорируя тот, который в нее не укладывается».

Дмитрий Астахов