Росприроднадзор хочет взыскать с «Белгородского цемента» 52 млн рублей

В арбитражный суд Белгородской области поступил иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора к АО «Белгородский цемент» (входит в группу «Цемрос») на сумму 51,7 млн руб. Об этом стало известно из документов суда.

Конкретное содержание исковых требований неизвестно, однако заявленная сумма близка к озвученной ведомством в ноябре прошлого года оценке ущерба, который нанес атмосферному воздуху АО «Белгородский цемент» (51,6 млн руб.).

Росприроднадзор провел внеплановую проверку на предприятии в октябре 2023 года после жалоб местных жителей на выбросы от него. Тогда специалисты выявили 29 нарушений. Предельно допустимые выбросы от источников загрязнения были превышены в десятки раз из-за отсутствия системы очистки на газоочистных сооружениях. Тогда юрлицо и ответственное должностное лицо были привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 242 тыс. руб.

Позже «Белгородский цемент» пытался отменить постановление Росприроднадзора через суд, но его требования не удовлетворили. Аналогичное решение в апреле 2024 года приняла апелляционная инстанция.

В июне 2024 года Октябрьский райсуд Белгорода признал бывшего гендиректора «Белгородского цемента» и бывшего депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова виновным в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ, до 12 лет лишения свободы). Ему назначили семь лет лишения свободы условно со штрафом в 1 млн руб. Второй подсудимый — бывший руководитель филиала ФГБУ «Центра лабораторных анализов и технических измерений по Белгородской области» Елена Аленина — признана виновной в посредничестве во взяточничестве (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Ее приговорили к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в 500 тыс. руб.

Как установил суд, в связи с нарушениями цементным заводом норм экологического законодательства в ноябре 2023 года его генеральный директор предпринял попытку передать через представителя ФГБУ 500 тыс. руб. должностным лицам Росприроднадзора за непривлечение предприятия к административной ответственности и снижение суммы штрафных санкций.

Белгородский СКР возбудил уголовное дело в отношении Эдуарда Андросова и Елены Алениной в конце 2023 года. После задержания глава АО «Белгородский цемент» покинул пост и сложил мандат депутата горсовета Белгорода. Вину в преступлении Эдуард Андросов признал.

Юрий Голубь