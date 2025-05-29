Минюст внес Amnesty International в перечень нежелательных организаций

Минюст внес британскую Amnesty International Limited в перечень организаций, деятельность которых признана на территории России нежелательной. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Генпрокуратура признала деятельность НПО нежелательной 19 мая. В ведомстве заявили, что она позиционирует себя как правозащитную организацию, но «в действительности является центром подготовки глобальных русофобских проектов». Участники организации, как утверждает ведомство, оправдывают преступления украинских неонацистов и настаивают на политической и экономической изоляции России.

Amnesty International (AI) Limited была основана в Великобритании в 1961 году. Она привлекает внимание к нарушениям прав человека и борется за соблюдение международных стандартов. За свою работу организация удостоена Нобелевской премии, а также премии ООН в области прав человека. В марте 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт НПО из-за «призывов к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Полина Мотызлевская