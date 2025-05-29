Путин назвал семейные ценности непреложными

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что традиционные семейные ценности остаются непреложными для России и ее граждан. Об этом он заявил 29 мая на встрече с многодетными семьями, проходившей по видеосвязи и приуроченной к Международному дню защиты детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Глава государства обратился к семьям, награжденным орденом «Родительская слава» и матерям с почетным званием «Мать-героиня», назвав их «оплотом, гордостью нашей страны». По словам Владимира Путина, семья с детьми, ее интересы и благополучие находятся в центре всех решений и национальных проектов России, что напрямую влияет на качество жизни в стране.

«А подлинные семейные ценности для нас, для России, ее граждан, остаются непреложными, как бы кто ни пытался в современном мире их оспорить или отменить»,— добавил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Встреча собрала девять многодетных семей из разных регионов России, включая Свердловскую, Рязанскую, Калининградскую, Пензенскую области, Крым, Кемеровскую область — Кузбасс, Ингушетию и Еврейскую автономную область. Президент также отметил, что в стране растет число многодетных семей, и их пример меняет общественные ориентиры.