Нижегородского полицейского подозревают в присвоении 6 тысяч литров топлива
Сотрудника нижегородской полиции подозревают в присвоении шести тысяч литров дизельного топлива. По данным СКР, начальник ИВС ОП «Пильнинский» имел доступ к топливным картам, по которым заправляются служебные автомобили.
Возбуждено уголовное дело о присвоении в крупном размере и с использованием служебного положения. Фигуранта отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Общая стоимость присвоенного топлива оценивается в 350 тыс. руб.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.