Нижегородского полицейского подозревают в присвоении 6 тысяч литров топлива

Сотрудника нижегородской полиции подозревают в присвоении шести тысяч литров дизельного топлива. По данным СКР, начальник ИВС ОП «Пильнинский» имел доступ к топливным картам, по которым заправляются служебные автомобили.

Возбуждено уголовное дело о присвоении в крупном размере и с использованием служебного положения. Фигуранта отправили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Общая стоимость присвоенного топлива оценивается в 350 тыс. руб.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы.

Андрей Репин