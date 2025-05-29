Закупку на строительство детсада около Кузнечихи объявили в третий раз

Открытый конкурс на строительство детского сада №42 по генплану около деревни Кузнечиха в Нижнем Новгороде 29 мая объявили в третий раз. Первые два заказчик, МКУ «ГлавУКС», отменил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Начальная стоимость контракта осталась прежней — 452,7 млн руб. Срок завершения работ также не изменился, достроить садик надо к 30 сентября 2027 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», с начала 2025 года в Нижнем Новгороде объявили закупки на строительство четырех детсадов. В ЖК «Торпедо» в Автозаводском районе строительством займется нижегородское ООО «Вира» за 532 млн руб. (начальная стоимость составляла 537,3 млн). Контракт по садику у дома №227 на улице Ванеева получило ООО «Мегаполис» (390,5 млн руб. — по начальной цене).

Закупка по детскому саду (№22 по генплану) в границах проспекта Гагарина, улиц Бекетова, Нартова и Медицинской дважды не состоялась, так как не поступило ни одной заявки.

Галина Шамберина