Гостиница «Новороссийск» и детдом остались без горячей воды из-за утечки
В Новороссийске из-за утечки на трубопроводе отключена подача горячего водоснабжения в многоквартирных домах и объектах соцсферы. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.
В настоящий момент проводятся ремонтные работы. Выполнены отключения по ул. Энгельса, 60,66, 70, 70А, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 95, ул. Набережная, 29 Д, корпус 1, корпус 2, ул. Свердлова, 16Б, 18А, 42, Исаева, 4, 6, Суворовская, 2Б.
Также без горячей воды остались объекты соцсферы: коррекционный детский дом по ул. Энгельса,68, ДОСААФ, гостиница «Новороссийск». Время окончания работ —3:00 30 мая.