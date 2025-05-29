Бастрыкин затребовал доклад по делу о халатности врачей в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о ненадлежащем оказании медицинской помощи мужчине в Екатеринбурге, сообщили в информационном центре СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным следствия, в соцсетях размещено видеообращение от дочери пациента, который в мае был госпитализирован с жалобами на здоровье. Однако пострадавший не получил надлежащего лечения, что привело к ухудшению его состояния. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

«В СУ СКР по Свердловской области по данному факту возбуждено уголовное дело»,— отметили в ведомстве.

Александр Бастрыкин потребовал от руководителя СУ СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах расследования, поставив дело на контроль в центральном аппарате ведомства.

Полина Щуцкая