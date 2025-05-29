«Народный фронт»: в России не хватает тренеров для людей с инвалидностью

Общественное движение «Народный фонд» предоставил «Ъ» результаты исследования о перспективах адаптивного спорта в России. Среди 3,1 тыс. опрошенных взрослых с инвалидностью и детей с ОВЗ 46% указали на нехватку специалистов и тренеров, 34% — на отсутствие информации о возможности заниматься адаптивным спортом, 32% — на нехватку адаптированных спортивных программ, 27% — на транспортную недоступность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

18% заявили о нехватке спортивного инвентаря, 21% — о недостатке соответствующего оборудования. Кроме того, 19% считают, что на спортивных объектах мало доступной среды для адаптивного спорта.

«Народный фронт» также обследовал 270 спортивных объектов. Из них 75% оснащены пандусами и подъемниками на входе, 19% — их не имеют. На 6% объектов отсутствует специальная парковка для людей с инвалидностью. Большинство пандусов (78%) отвечают требованиям по удобству, 22% — имеют недостаточную ширину или слишком сильный уклон.

28 мая президент Владимир Путин предложил установить в законодательстве четкие требования к организациям, которые оказывают протезно-ортопедическую помощь. В частности, он попросил правительство разработать и утвердить план комплексной реабилитации и абилитации граждан с инвалидностью с учетом возможностей адаптивного спорта. Президент отмечал, что в России насчитывается 11 млн людей с инвалидностью, более 7 млн из них не имеют противопоказаний к занятию спортом.

Полина Мотызлевская